Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Гордон, 27

Эвертон подходил к этому поединку с серией из трех подряд поражений в АПЛ. Игра Манчестер Юнайтед была тоже далека от идеальной, пишет 24 канал.

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Виталий Миколенко вышел в стартовом составе хозяев и провел весь поединок на поле. Украинскому защитнику снова пришлось противостоять против одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду.

Уже в первой 15-минутке гости создали два опасных момента у ворот Эвертона. Сначала Рашфорд нанес удар со среднего расстояния, но уверенно в рамке сыграл Пикфорд.

Через три минуты снова Пикфорд продемонстрировал чудеса реакции. Рашфорд запер передачу и головой расстреливал владение "ирисок".

Атаковали гости, а забили хозяева. В середине первого тайма мяч улетел под удар Гордону, который из-за пределов штрафной пробил. Де Хеа угадал бы направление выстрела, если бы не досадный рикошет – 1:0.

Еще до перерыва хозяева могли удвоить свое преимущество. Ришарлисон пробил с дальней дистанции. Мяч летел за воротник де Хеа, но испанский голкипер кончиками пальцев дотянулся до мяча и перевел его на угловой.

Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе в счете подопечных Лэмпарда.

"Сухой" тайм

Гордон упал в штрафной соперника, но судья не указал на 11 метров.

Погба на дальнем расстоянии проверил бдительность Пикфорда, который легко забрал мяч в руки.

Уже в компенсированное к матчу время Роналду в упор расстреливало владения соперника. Пикфорд снова помешал голу. Криштиану начал апеллировать к арбитру, будто мяч попал в руку футболиста "ирисок". Но судья не отреагировал на подобные эмоции португальца.

Эвертон неожиданно на домашнем поле минимально обыграл Манчестер Юнайтед.

Это важная победа для Эвертона, глядя на турнирную таблицу. Команда Лэмпарда может вылететь из АПЛ, поэтому три очка в копилку были очень нужны. "Ириски" с 28 пунктами занимает 17 место среди 20 клубов АПЛ.

МЮ с 51 очком идет седьмым.

Эвертон – Манчестер Юнайтед видеообзор матча