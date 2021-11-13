Был офсайд или нет

Боснийцы не смогли рассчитывать на помощь своего лидера и капитана Эдина Джеко. Поэтому игра Боснии и Герцеговины была далека от идеальной. Финны выдали мощный матч, хотя играли в меньшинстве с 37-й минуты.

Детальнее Финляндия в меньшинстве неожиданно победила боснийцев, опередив Украину в группе D

Но даже этим не пользовались хозяева. Финны довели счет до 1:3, но третье взятие ворот на 73-й минуте вызвало сомнения. Дэниел О'Шонесси замкнул передачу из штрафной. Главный арбитр встречи из Англии Майкл Оливер проверил момент с помощью VAR, но после видеоповтора взятие ворот не было отменено.

Но в трансляции этот эпизод можно рассматривать "на тоненького". На фото автор гола в составе финнов находится на дальней стойке. Его рука ближе к воротам соперника, чем все игроки финской сборной. Но помощники на VAR решили, что гол нужно засчитывать.



Спорный гол Финляндии / Скриншот с трансляции

Это взятие ворот стало уже 10-м от финнов в отборе чемпионата мира-2022 при восьми пропущенных. Финляндия продолжает борьбу за 2 место в группе D. На эту строчку в последний тур будет претендовать Украина, которая с 7 баллами идет третьей. У "сине-желтых" статистика забитых и пропущенных голов составляет 9:10.

Гол О'Шонесси: видео