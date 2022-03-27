"Гнал мысли, что уже больше никогда не увижу отца"

В преддверии войны, 23 февраля, команда Кирилла сыграла контрольный матч с запорожским Металлургом. Футболистам дали выходной, поэтому большинство осталось в Мариуполе.

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По словам футболиста, никто не мог подумать, что Мариуполь разрушат до основания. Все думали, что боевые действия продлятся несколько дней, а до центра города вообще не дойдет.

Игроки Яруда даже не представляли, на что способны оккупанты.

В датах я уже, конечно, запутался, но примерно к 1 марта мы периодически бегали из квартиры в подвал, а потом окончательно устроились в приют. Я не буду рассказывать о том, что там пришлось пережить и что до сих пор переживают люди,

– сказал Матвеев-младший.

"Страшнее было гнать от себя мысли, что больше никогда не увижу отца. Однако папа меня научил держаться. К такому он меня, конечно, никогда не готовил, но я и сам понимал, что мне нужно беречь маму и попытаться ее спасти", – отметил футболист.

Игрок рассказал, что решение уехать из Мариуполя было принято довольно сложно. К счастью, его машина осталась невредимой и спасла ему жизнь.

"Сложно было принять решение, что нужно уехать. За это время я раз 10 попрощался со своей машиной, но она, к счастью, уцелела и нас в итоге спасла. Мы были без связи, и нам говорили, что город в блокаде и ехать нельзя. Россияне просто не пустят. Впрочем, когда в нашем подвале начал дрожать потолок и стены, я понял — время. У нас оставалось несколько дней", – подчеркнул игрок.

"Дорога по городу – это был настоящий ад"

Кирилл подчеркнул, что у него даже не было мнений уезжать в Россию. Также он убеждает, что вряд ли кто-то из Мариуполя хочет уехать в русскую меру.

"Многие машины были разгромлены, где-то снимали моторы, но нам, повторюсь, повезло. Мы поехали вместе с соседями 15 марта. Дорога по городу – это был настоящий ад. Но уехать, слава Богу, удалось без проблем.

Вариант бегства в Россию? Нет, мы ее вообще не рассматривали. Я даже не знаю, кто из наших ребят решил ехать к тем, кто лишил нас по сути всего. За все это время, живущий в Мариуполе, не встречал там ни одного человека, который ждал бы "русский мир". Ни одного!" – рассказал капитан Яруда.

Также Матвеев отметил, что на связь не выходит опытный игрок Игорь Тищенко.

"С футболистами и тренерами мы все время на связи. Не можем только найти нашего опытного Игоря Тищенко, но верим, что он жив и здоров. Конечно, в ближайшие годы такого клуба, как Яруд, наверное, уже не будет (как, впрочем, ФК Мариуполь).

Обидно, что наша команда под руководством Олега Красноперова начала показывать отличный футбол, а президент, кажется, метил в первую лигу. Но это сейчас не главное. Важно победить в нашей войне, сохранить и отстроить ее. В футбол поиграть успеем…" – добавил Матвеев.

К слову. Сейчас у Яруда в своем активе 24 турнирных очка, и команда находится на 11 месте турнирной таблицы чемпионата Украины (Вторая лига).