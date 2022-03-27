"Гнав думки, що вже більше ніколи не побачу батька"

Напередодні війни, 23 лютого, команда Кирила зіграла контрольний матч із запорізьким Металургом. Футболістам дали вихідний, тож більшість залишилися в Маріуполі.

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За словами футболіста, ніхто не міг подумати, що Маріуполь зруйнують вщент. Всі гадали, що бойові дії будуть тривати декілька днів, а до центру міста взагалі не дійде.

Гравці Яруда навіть не уявляли на що здатні окупанти.

У датах я вже, звичайно, заплутався, але приблизно до 1 березня ми періодично бігали з квартири до підвалу, а потім остаточно влаштувалися у притулок. Я не розповідатиму про те, що там довелося пережити та що там досі переживають люди,

– сказав Матвєєв-молодший.

"Найстрашніше було гнати від себе думки, що більше ніколи не побачу батька. Проте тато мене навчив триматися. До такого він мене, звичайно, ніколи не готував, але я й сам розумів, що мені треба берегти маму та спробувати її врятувати", – зазначив футболіст.

Гравець розповів, що рішення виїхати з Маріуполя було ухвалити досить складно. На щастя, його машина залишилася неушкодженою та врятувала йому життя.

"Складно було ухвалити рішення, що треба виїхати. За цей час я разів 10 попрощався зі своєю машиною, але вона, на щастя, вціліла і нас у результаті врятувала. Ми були без зв'язку, і нам казали, що місто в блокаді і їхати не можна. Росіяни просто не пустять. Втім, коли в нашому підвалі почала тремтіти стеля і стіни, я зрозумів — час. У нас залишалося кілька днів", – наголосив гравець.

"Дорога містом – це було справжнє пекло"

Кирило наголосив, що у нього навіть не було думок виїжджати до Росії. Також він переконує, що навряд чи хтось з Маріуполя хоче виїхати до "рускава міра".

"Багато машин було розгромлено, десь знімали мотори, але нам, повторюся, пощастило. Ми поїхали разом із сусідами 15 березня. Дорога містом – це було справжнє пекло. Але виїхати, дякувати Богу, вдалося без проблем. Варіант втечі до Росії? Ні, ми її взагалі не розглядали. Я навіть не знаю, хто з наших хлопців вирішив їхати до тих, хто позбавив нас по суті всього. За весь цей час, що живу в Маріуполі, не зустрічав там жодної людини, яка чекала б "рускій мір". Ні одного!" – розповів капітан Яруда.

Також Матвєєв зазначив, що на зв'язок не виходить досвідчений гравець Ігор Тищенко.

"З футболістами та тренерами ми весь час на зв'язку. Не можемо тільки знайти нашого досвідченого Ігоря Тищенка, але віримо, що він живий і здоровий. Звичайно, найближчими роками такого клубу, як Яруд, напевно, вже не буде (як, втім, і ФК Маріуполь).

Прикро, що наша команда під керівництвом Олега Краснопьорова почала показувати чудовий футбол, а президент, здається, мітив у першу лігу. Але це зараз не головне. Важливо перемогти у нашій війні, зберегти Україну та відбудувати її. У футбол пограти встигнемо…" – додав Матвєєв.

До слова. Наразі Яруд має у своєму активі 24 турнірних очок, і команда перебуває на 11 місці турнірної таблиці чемпіонату України (Друга ліга).