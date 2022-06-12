Бущан посвятил Пятову забавный мем

Еще до начала матча в своем инстаграмме голкипер сообщил, что матч против Армении станет последним для него в национальной команде. Игрок провел на поле все 90 минут и не пропустил ни одного мяча.

До теми Я тепер їхній уболівальник, – Пятов прокоментував останній матч у футболці "синьо-жовтих"

Сборная Украины ликовала в матче против армян, забив три гола соперникам.

После финального свистка вся национальная команда подошла к Пятову, чтобы поблагодарить его за выступления в главной команде страны.

Андрей прокомментировал завершение своей карьеры в сборной Украины. Он подчеркнул, что о таком прощании с командой можно только мечтать.

В следующем матче "сине-желтые" сыграют против Ирландии. Пятов будет наблюдать эту игру уже у экрана телевизора.

Голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан трогательно поблагодарил своего коллегу за выступления в национальной команде и посвятил Пятову мем.

Спасибо за отличную историю в сборной. Все остальное ты знаешь,

– написал Бущан.



Забавный мем от Бущана / Фото из инстаграмма голкипера

К поздравлениям присоединился еще один голкипер – Андрей Лунин. Он опубликовал фото вместе с легендарным вратарем.

Легенда. Благодарю тебя за все, за помощь, за советы и поддержку. Еще смотрел по телевизору за твоей игрой, а теперь счастлив, что знаком с тобой и мог работать с тобой. Удачи на новом этапе твоей жизни,

– написал Лунин.



Лунин обратился к Пятову / Фото с инстаграмма Андрея

Любопытно. Пятов с рекордом закончил карьеру в сборной – 47 "сухих" матчей в 102 сыгранных поединках.