Бущан присвятив Пятову кумедний мем

Ще до початку матч у своєму інстаграмі голкіпер повідомив, що матч проти Вірменії стане останнім для нього у національній команді. Гравець провів на полі всі 90 хвилин та не пропустив жодного м'яча.

До теми Я тепер їхній уболівальник, – Пятов прокоментував останній матч у футболці "синьо-жовтих"

Збірна України тріумфувала у матчі проти вірменів, забивши три голи суперникам.

Після фінального свистка уся національна команда підійшла до Пятова, щоб подякувати йому за виступи у головній команді країни.

Андрій прокоментував закінчення своєї кар'єри у збірній України. Він наголосив, що про таке прощання з командою можна тільки мріяти.

У наступному матчі "синьо-жовті" зіграють проти Ірландії. Пятов буде спостерігати за цією грою вже біля екрану телевізора.

Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан зворушливо подякував своєму колезі за виступи у національній команді та присвятив Пятову мем.

Дякую за чудову історію у збірній. Все решта ти знаєш,

– написав Бущан.



Кумедний мем від Бущана / Фото з інстаграму голкіпера

До привітань доєднався ще один голкіпер – Андрій Лунін. Він опублікував світлину разом з легендарним воротарем.

Легенда. Дякую тобі за усе, за допомогу, за поради та підтримку. Ще дивився по телевізору за твоєю грою, а зараз щасливий, що знайомий з тобою та мав змогу працювати з тобою. Успіху на новому етапі твого життя,

– написав Лунін.



Лунін звернувся до Пятова / Фото з інстаграму Андрія

Цікаво. Пятов із рекордом закінчив кар'єру у збірній – 47 "сухих" матчів у 102 зіграних поєдинках.