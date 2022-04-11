Не бросил Шахтер: Фенербахче попытался переманить в свой клуб Де Дзерби

Турецкое Фенербахче хотело воспользоваться войной в Украине и перехватить у Шахтера Роберто Де Дзерби. Но переговоры неудачно закончились для турецкого клуба.

Три кандидата – три отказа

Руководство турецкого клуба рассматривало сразу несколько кандидатов на должность главного тренера команды. Однако потянуть финансовые предпочтения соискателей Фенербахче не смог.

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"Желтые канарейки" видели среди кандидатов даже Роберто Де Дзерби. Но итальянский специалист, имеющий действующий контракт с Шахтером, захотел получать 5 миллионов евро. Такая сумма не по зубам для Фенербахче, поэтому переговоры окончились провалом.

Среди соперников Де Дзерби были титулованы Йоахим Лев и Жорже Жезуш. Но прихоти тренеров в финансовой части тоже не устроили боссов Фенербахче.

Фенербачхе после 32 туров с 59 очками занимает 2-е место в турецкой Суперлиге.

Тренерская работа Де Дзерби в Шахтере