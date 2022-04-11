Три кандидата – три отказа
Руководство турецкого клуба рассматривало сразу несколько кандидатов на должность главного тренера команды. Однако потянуть финансовые предпочтения соискателей Фенербахче не смог.
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"Желтые канарейки" видели среди кандидатов даже Роберто Де Дзерби. Но итальянский специалист, имеющий действующий контракт с Шахтером, захотел получать 5 миллионов евро. Такая сумма не по зубам для Фенербахче, поэтому переговоры окончились провалом.
Среди соперников Де Дзерби были титулованы Йоахим Лев и Жорже Жезуш. Но прихоти тренеров в финансовой части тоже не устроили боссов Фенербахче.
Фенербачхе после 32 туров с 59 очками занимает 2-е место в турецкой Суперлиге.
Тренерская работа Де Дзерби в Шахтере
- 42-летний итальянский специалист возглавил тренерский мостик "горняков" в мае 2021 года.
- Во главе Шахтера провел уже 30 матчей, в которых дончане одержали 20 побед, расписали 5 мировых и потерпели такое же количество поражений.
- Контракт итальянского наставника рассчитан до 30 июня 2023 года.
- Первую часть сезона Шахтер закончил на вершине таблицы УПЛ, опережая Динамо на два очка.