Три кандидати – три відмови
Керівництво турецького клубу розглядало одразу декілька кандидатів на посаду головного тренера команди. Однак потягнути фінансові вподобання претендентів Фенербахче не зміг.
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"Жовті канарки" бачили серед кандидатів навіть Роберто Де Дзербі. Але італійський фахівець, який має чинний контракт із Шахтарем, захотів отримувати 5 мільйонів євро. Така сума не по зубах для Фенербахче, тому перемовини закінчились провалом.
Серед суперників Де Дзербі були титуловані Йоахім Льов та Жорже Жезуш. Але забаганки тренерів у фінансовій частині теж не влаштували босів Фенербахче.
Фенербачхе після 32 турів із 59 очками посідає 2-ге місце у турецькій Суперлізі.
Тренерська робота Де Дзербі у Шахтарі
- 42-річний італійський фахівець очолив тренерський місток "гірників" у травні 2021 року.
- На чолі Шахтаря провів вже 30 матчів, у яких донеччани здобули 20 перемог, розписали 5 мирових та зазнали такої ж кількості поразок.
- Контракт італійського наставника розрахований до 30 червня 2023-го.
- Першу частину сезону Шахтар закінчив на вершині таблиці УПЛ, випереджаючи Динамо на два очки.