Американський боксер Теофімо Лопес отримав потенційного суперника, якщо продовжить боксувати у легкій вазі. Суперником Лопеса точно не стане українець Денис Берінчик, який займає високу позицію у рейтингу WBO.

Глава Top Rank Боб Арум, який співпрацює з Лопесом, розповів про можливих суперників абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Про це повідомляє Boxіng Scene.

Варте уваги: Два шляхи для Берінчика: як українському боксеру здобути титул WBO, яким володіє Лопес

Арум вкотре нагадав, що ключовим щодо майбутнього Лопеса буде те, в якій вазі Теофімо вирішить продовжити кар'єру.

"Я повинен почути від нього і його батька їх плани, перш ніж почну давати поради. Все залежить від того, в якій ваговій категорії він хоче продовжувати виступати. Як тільки вони визначаться, я розповім їм, які можливості є в кожній з вагових категорій", – сказав Арум.

Коли Лопес проведе наступний бій

На думку Арума, наступний бій Теофімо Лопеса відбудеться у лютому 2021 року. Суперником Лопеса може стати Раян Гарсія.

Якщо Теофімо захоче залишитися в легкій вазі, то найоптимальнішим варіантом для нього є бій проти Раяна Гарсії, в разі його перемоги над Люком Кемпбеллом. Це величезна битва тим паче якщо звертати увагу на те, що Гарсія виписує в соціальних мережах. До того ж у нас прекрасні відносини з Golden Boy,

– сказав Арум.

Чому не Берінчик?

Український боксер виступає по лінії WBO й посідає в рейтингу організації третє місце. Гарсія, якому пророчать бій з Лопесом, – другий.

Як розповідав менеджер Берінчика, одним із шансів Дениса отримати бій за титул WBO – це виграти міні турнір.

WBO хотіла організувати поєдинок Берінчика з Еммануелем Тагое. Переможець цієї пари визначав би долю титулу у фіналі проти Лі Селбі або Раяна Гарсії.

WBO скасувала проведення турнірну, очікуючи результат бою Василя Ломаченка з Лопесом. Тепер же всі очікують рішення Теофімо Лопеса.

Якщо американець покине легку вагу, то титул стане вакантним. Далі все буде залежати від рішення WBO.