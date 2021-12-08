Не бело-синие: Динамо сыграет в необычных цветах с Бенфикой в Лиге чемпионов

Матч против Бенфики станет последним для Динамо в еврокубковом сезоне. Киевляне еще до игры потеряли все шансы на еврокубковую весну.

Может станет фартовой

В день игры состоялось регламентное совещание, где были утверждены комплекты игровых форм команд. Футболисты Динамо сыграют в нетрадиционных бело-синих цветах.

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На матч против Бенфики динамовцы выйдут в третьем комплекте формы – черном с зелеными полосами. Голкипер будет стоять в рамке ворот в серой форме.



Третий комплект формы киевлян / Фото ФК Динамо

Что касается "орлов", то игроки португальского клуба выйдут на футбольное поле в традиционной домашней форме – красные футболки и белые шорты, а вратарь – в желтом.

Ситуация клубов накануне игры

Этот матч станет последним в групповом раунде Лиги чемпионов. Киевляне еще до этого поединка вылетели из еврокубков. Что не скажешь о Бенфике. Команда, за которую выступает Роман Яремчук, попытается побороться за второе место в группе Е. Отставание "орлов" от Барселоны, которая идет второй, составляет только два очка.

Для выхода в плей-офф португальскому клубу нужно побеждать дома Динамо и надеяться на победу Баварии над Барселоной. Если этого не произойдет, то клуб из Португалии опустится в Лигу Европы.

Матч Бенфика-Динамо состоится 8 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22: 00.