Може стане фартовою

У день гри відбулась регламентна нарада, де були затверджені комплекти ігрових форм команд. Футболісти Динамо зіграють у нетрадиційних біло-синіх кольорах.

Цікаво дізнатись Прощання Динамо з Лігою чемпіонів: прогноз на матч проти Бенфіки Яремчука

На матч проти Бенфіки динамівці вийдуть у третьому комплекті форми – чорному з зеленими смугами. Голкіпер буде стояти у рамці воріт у сірій формі.



Третій комплект форми киян / Фото ФК Динамо

Щодо "орлів", то гравці португальського клубу вийдуть на футбольне поле у традиційній домашній формі – червоні футболки та білі шорти, а воротар – у жовтому.

Ситуація клубів напередодні гри

Цей матч стане останнім у груповому раунді Ліги чемпіонів. Кияни ще до цього поєдинку вилетіли з єврокубків. Що не скажеш про Бенфіку. Команда, за яку виступає Роман Яремчук, спробує поборотись за друге місце у групі Е. Відставання "орлів" від Барселони, яка йде другою, складає лише два очки.

Для виходу у плей-офф португальському клубу потрібно перемагати вдома Динамо та сподіватись на звитягу Баварії над Барселоною. Якщо цього не станеться, то клуб із Португалії опуститься у Лігу Європи.

До уваги. Матч Бенфіка – Динамо відбудеться 8 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.