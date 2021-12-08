Может станет фартовой
В день игры состоялось регламентное совещание, где были утверждены комплекты игровых форм команд. Футболисты Динамо сыграют в нетрадиционных бело-синих цветах.
Интересно узнать Прощание Динамо с Лигой чемпионов: прогноз на матч против Бенфики Яремчука
На матч против Бенфики динамовцы выйдут в третьем комплекте формы – черном с зелеными полосами. Голкипер будет стоять в рамке ворот в серой форме.
Третий комплект формы киевлян / Фото ФК Динамо
Что касается "орлов", то игроки португальского клуба выйдут на футбольное поле в традиционной домашней форме – красные футболки и белые шорты, а вратарь – в желтом.
Ситуация клубов накануне игры
Этот матч станет последним в групповом раунде Лиги чемпионов. Киевляне еще до этого поединка вылетели из еврокубков. Что не скажешь о Бенфике. Команда, за которую выступает Роман Яремчук, попытается побороться за второе место в группе Е. Отставание "орлов" от Барселоны, которая идет второй, составляет только два очка.
Для выхода в плей-офф португальскому клубу нужно побеждать дома Динамо и надеяться на победу Баварии над Барселоной. Если этого не произойдет, то клуб из Португалии опустится в Лигу Европы.