В НБА установили новый абсолютный рекорд: Карри забросил 2 974-й трехочковый – видео броска

Звездный баскетболист Голден Стейт Стефен Карри установил абсолютный рекорд в НБА. Карри удалось стать лучшим баскетболистом в истории НБА по количеству трехочковых попаданий.

В матче против Нью-Йорка Карри реализовал свой 2 974-й трехочковый бросок. Он реализовал бросок за 7,28 секунды до конца первой четверти.

Смотрите также Маленькие драчуны: в США школьные команды устроили драку после матча – видео горячей стычки

Карри удалось опередить предыдущего рекордсмена Рэя Аллена (2 973 попадания).

Список рекордсменов

1. Стефен Карри– 2 974

2. Рэй Аллен – 2 973

3. Реджи Миллер – 2 560

4. Джеймс Харден – 2 509

5. Кайл Корвер – 2 450

6. Винс Картер – 2 290

7. Джейсон Терри – 2 282

8. Джамал Кроуфорд – 2 221

9. Пол Пирс – 2 143

10. Дамиан Лиллард – 2 109

11. Леброн Джеймс – 2 023

Видео рекордного броска Карри

Эксперт ESPN Кирк Голдсберри опубликовал диаграмму со всеми трехочковыми попаданиями Карри.

Попадания Карри / Фото twitter.com/kirkgoldsberry

На рекорд Карри отреагировал звездный баскетболист Лейкерс ЛеБрон Джеймс.

"Только что приземлился в Далласе, чтобы увидеть, как Стефен Карри побил рекорд, который сделал его еще круче. Он сделал это! Поздравляю брата! Это невероятно", – написал Джеймс в твиттере.

Поединок регулярного чемпионата НБА Нью-Йорк – Голден Стейт завершился со счетом 96:105 в пользу гостей.