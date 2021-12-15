У матчі проти Нью-Йорка Каррі реалізував свій 2974-й триочковий кидок. Він реалізував кидок за 7,28 секунди до кінця першої чверті.
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Каррі вдалося випередити попереднього рекордсмена Рея Аллена (2973 влучання).
Список рекордсменів
1. Стефен Каррі – 2974
2. Рей Аллен – 2973
3. Реджі Міллер – 2560
4. Джеймс Харден – 2509
5. Кайл Корвер – 2450
6. Вінс Картер – 2290
7. Джейсон Террі – 2282
8. Джамал Кроуфорд – 2221
9. Пол Пірс – 2143
10. Деміан Ліллард – 2109
11. Леброн Джеймс – 2023
Відео рекордного кидка Каррі
Експерт ESPN Кірк Голдсберрі опублікував діаграму з усіма триочковими влучаннями Каррі.
Влучання Каррі / Фото twitter.com/kirkgoldsberry
На рекорд Каррі відреагував зірковий баскетболіст Лейкерс ЛеБрон Джеймс.
"Щойно приземлився в Далласі, щоб побачити, як Стефен Каррі побив рекорд, який зробив його ще крутішим. Він зробив це! Вітаю брата! Це неймовірно", – написав Джеймс у твітері.