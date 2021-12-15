У матчі проти Нью-Йорка Каррі реалізував свій 2974-й триочковий кидок. Він реалізував кидок за 7,28 секунди до кінця першої чверті.

Дивіться також Маленькі забіяки: у США шкільні команди влаштували бійку після матчу – відео гарячої сутички

Каррі вдалося випередити попереднього рекордсмена Рея Аллена (2973 влучання).

Список рекордсменів

1. Стефен Каррі – 2974

2. Рей Аллен – 2973

3. Реджі Міллер – 2560

4. Джеймс Харден – 2509

5. Кайл Корвер – 2450

6. Вінс Картер – 2290

7. Джейсон Террі – 2282

8. Джамал Кроуфорд – 2221

9. Пол Пірс – 2143

10. Деміан Ліллард – 2109

11. Леброн Джеймс – 2023

Відео рекордного кидка Каррі

Експерт ESPN Кірк Голдсберрі опублікував діаграму з усіма триочковими влучаннями Каррі.



Влучання Каррі / Фото twitter.com/kirkgoldsberry

На рекорд Каррі відреагував зірковий баскетболіст Лейкерс ЛеБрон Джеймс.

"Щойно приземлився в Далласі, щоб побачити, як Стефен Каррі побив рекорд, який зробив його ще крутішим. Він зробив це! Вітаю брата! Це неймовірно", – написав Джеймс у твітері.

До уваги. Поєдинок регулярного чемпіонату НБА Нью-Йорк – Голден Стейт завершився з рахунком 96:105 на користь гостей.