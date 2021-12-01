Жестокая драка школьников
В США состоялся баскетбольный матч школьных команд Невады и Карлайла, который завершился со счетом 72:47. После окончания игры произошла стычка.
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Создавалось впечатление, что команда Карлайла смирилась с поражением, когда игроки Невады вроде бы и не злорадствовали. Школьники обменивались рукопожатиями.
И здесь один из игроков Карлайла нанес два удара сопернику. Сначала он пробил в живот, после чего по лицу. В боксе это идеальная работа по этажам. В то же время среди школьников – неслыханная жестокость!
От полученных ударов баскетболист Невады упал на паркет. Партнеры вступились за потерпевшего и повалили провокатора. Чем завершилась драка – пока неизвестно. Видео прервалось. Возможно, автору тоже досталось…
Смотрите видео драки в США
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