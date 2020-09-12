В НБА определились два финалиста Восточной конференции. Вторую путевку в финал получил "Бостон", который в седьмом матче серии плей-офф обыграл "Торонто".

В первый трех четвертях последнего матча между "Бостоном" и "Торонто" шла равная борьба на площадке. Поэтому даже на четвертую четверть команды выходили при минимальном преимуществе "Селтикс" в счете – 72:71.

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И за первые минуты заключительной четверти игроки "Бостона" сделали рывок +7. И сыграть эту разницу действующие чемпионы НБА уже не сумели. В итоге поражение в матче 92:87 и в серии 4:3.

"Бостон" же вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с "Майами".

Впервые в истории НБА в финале Восточной конференции не сыграют команды, которые занимали бы первое или второе место по итогам регулярного чемпионата.

Первым по итогам регулярного чемпионата были "Милуоки", которые вылетели от "Майами". Вторым же – "Торонто", которые и уступили "Бостону".

Зато на Западе еще продолжается борьба за выход в финал конференции. В ночь на 12 сентября это мог бы быть "Лос-Анджелес Клипперс". Однако команда полностью провалила четвертую четверть в матче против "Денвера", уступив 111:105. И теперь счет в серии 3:2 в пользу "Клипперс".

Впереди в серии "Лос-Анджелес Лейкерс" в противостоянии с "Хьюстоном". "Озеряне" выигрывают 3:1. И в ночь на 13 сентября могут выйти в финал Западной конференции.