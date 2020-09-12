В НБА визначилися два фіналісти Східної конференції. Другу путівку в фінал здобув "Бостон", який у сьомому матчі серії плей-офф обіграв "Торонто".

У перший трьох чвертях останнього матчу між "Бостоном" та "Торонто" точилася рівна боротьба на майданчику. Тож навіть на четверту чверть команди виходили за мінімальної переваги "Селтікс" у рахунку 72:71.

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Та за перші хвилини заключної чверті гравці "Бостона" зробили ривок +7. І відіграти цю різницю чинні чемпіони НБА вже не зуміли. У підсумку поразка у матчі 92:87 та у серії 4:3.

"Бостон" же вийшов у фінал Східної конференції, де зіграє з "Маямі".

Це вперше в історії НБА, що у фіналі Східної конференції не зіграють команди, які посідали б перше або друге місце за підсумками регулярного чемпіонату.

Першим за підсумками регулярного чемпіонату були "Мілуокі", які вилетіли від "Маямі". Другим же – "Торонто", які і поступилися "Бостону".

Натомість на Заході ще триває боротьба за вихід у фінал Конференції. В ніч на 12 вересня це міг зробити "Лос-Анджелес Кліпперс". Однак команда цілковито провалила четверту чверть у матчі проти "Денвера", поступившись 111:105. Тож тепер рахунок в серії 3:2 на користь "Кліпперс".

Попереду у серії і "Лос-Анджелес Лейкерс" у протистоянні з "Х'юстоном". "Озеряни" виграють 3:1. І в ніч на 13 вересня можуть вийти у фінал Західної конференції.