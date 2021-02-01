Вратарь получил удар шипами в лицо и не смог продолжить игру: видео шокирующего момента (18+)
В матче между бразильскими командами произошел довольно шокирующий эпизод. Вратарь команды Байя получил удар в лицо шипами соперника. И не смог продолжить игру.
Источник: Amazon Prime Video Sport
На 78-й минуте игроки Васку да Гама получили право на штрафной. После его подачи мяч оказался в сетке ворот Байи, но гол не засчитали.
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Во время атаки защитник хозяев Леандро Кастан влетел шипами в лицо голкипера. Он пытался дотянуться до мяча, но не сумел. Зато достал до головы соперника
После просмотра видеоповтора арбитр показал игроку красную карточку.
Голкипер Дуглас Фридрих, который и получил повреждения, иру продолжить не смог. Его сразу же заменили.
Уже после матча голкиперу наложили пять швов. К счастью, обошлось без серьезных повреждений.
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