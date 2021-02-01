В матче между бразильскими командами произошел довольно шокирующий эпизод. Вратарь команды Байя получил удар в лицо шипами соперника. И не смог продолжить игру.

Источник: Amazon Prime Video Sport

На 78-й минуте игроки Васку да Гама получили право на штрафной. После его подачи мяч оказался в сетке ворот Байи, но гол не засчитали.

Напомним Футболисту Мидлсбро шипами разбили лицо во время матча: арбитр проигнорировал эпизод – видео

Во время атаки защитник хозяев Леандро Кастан влетел шипами в лицо голкипера. Он пытался дотянуться до мяча, но не сумел. Зато достал до головы соперника

После просмотра видеоповтора арбитр показал игроку красную карточку.

Голкипер Дуглас Фридрих, который и получил повреждения, иру продолжить не смог. Его сразу же заменили.

Уже после матча голкиперу наложили пять швов. К счастью, обошлось без серьезных повреждений.