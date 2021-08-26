Названы лучшие игроки в Лиге чемпионов сезона 2020/21
Источник:24 канал
УЕФА назвал имена лучших футболистов Лиги чемпионов 2020-2021. Награды были розданы в рамках жеребьевки нового розыгрыша Лиги чемпионов.
По итогам прошлого сезона были определены лучшие игроки на каждой позиции.
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Лучшие игроки Лиги чемпионов сезона 2020/21
- Лучший вратарь – Эдуар Мэнди (Челси)
- Лучший защитник – Рубен Диаш (Манчестер Сити)
- Лучший полузащитник – Н'Голо Канте (Челси)
- Лучший нападающий – Эрлинг Холанн (Боруссия Дортмунд)
Лига чемпионов 2020-2021: коротко
В финале Лиги чемпионов Челси одержал минимальную победу над Манчестер Сити благодаря Каю Хаверцу, который забил единственный гол в матче. Украинец Александр Зинченко был признан лучшим игроком МанСити в проигранном поединке.
Челси во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Лучшим игроком финального матча был признан полузащитник Челси Н'Голо Канте.
Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 2020/21 стал норвежский форвард Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанн, который забил 10 голов.