Названы лучшие игроки в Лиге чемпионов сезона 2020/21

УЕФА назвал имена лучших футболистов Лиги чемпионов 2020-2021. Награды были розданы в рамках жеребьевки нового розыгрыша Лиги чемпионов.

По итогам прошлого сезона были определены лучшие игроки на каждой позиции.

К слову Лучший гол в Лиге чемпионов – удар Тареми в падении через себя в ворота Челси: видео

Лучшие игроки Лиги чемпионов сезона 2020/21

Лучший вратарь – Эдуар Мэнди (Челси)

(Челси) Лучший защитник – Рубен Диаш (Манчестер Сити)

(Манчестер Сити) Лучший полузащитник – Н'Голо Канте (Челси)

(Челси) Лучший нападающий – Эрлинг Холанн (Боруссия Дортмунд)

Лига чемпионов 2020-2021: коротко

В финале Лиги чемпионов Челси одержал минимальную победу над Манчестер Сити благодаря Каю Хаверцу, который забил единственный гол в матче. Украинец Александр Зинченко был признан лучшим игроком МанСити в проигранном поединке.

Челси во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Лучшим игроком финального матча был признан полузащитник Челси Н'Голо Канте.

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 2020/21 стал норвежский форвард Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанн, который забил 10 голов.