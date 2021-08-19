Названо претендента на звание лучшего игрока сезона – он выиграл Евро-2020 и Лигу чемпионов

На сайте УЕФА назвали имя первого претендента на звание лучшего игрока сезона 2020/2021. Им стал полузащитник Жоржиньо.

В УЕФА решили назвать пока только одного претендента на звание лучшего игрока сезона из трех. Первым стал полузащитник Челси Жоржиньо.

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В этом сезоне игрок выиграл два крупнейших трофея – вместе с Челси он торжествовал в Лиге чемпионов. А уже потом в составе сборной Италии победил на Евро-2020. При том что Жоржиньо не забил пенальти в финале.

Лучшего игрока сезона в Европе будет названо 26 августа во время торжественной церемонии жеребьевки Лиги чемпионов. Тогда же будет названо и лучшую футболистку сезона. А также лучших тренеров среди мужских и женских команд, лучших вратарей, защитников, полузащитников и нападающих в мужской и женской Лиге чемпионов. Стоит добавить, что Жоржиньо будет соревноваться и за звание лучшего полузащитника Лиги чемпионов по итогам предыдущего сезона.

В прошлом сезоне лучшим игроком в Европе был назван форвард Роберт Левандовский.