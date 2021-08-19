В УЄФА вирішили назвати лиш поки одного претендента на звання найкращого гравця сезону з трьох. Першим став півзахисник Челсі Жоржиньо.

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В цьому сезоні гравець виграв два найбільші трофеї – разом з Челсі він тріумфував у Лізі чемпіонів. А вже згодом у складі збірної Італії переміг на Євро-2020. При цьому що Жоржиньо не забив пенальті у фіналі.

Найкращого гравця сезону в Європі буде названо 26 серпня під час урочистої церемонії жеребкування Ліги чемпіонів. Тоді ж буде названо і найкращу футболістку сезону. А також кращих тренерів серед чоловічих та жіночих команд, кращих воротарів, захисників, півзахисників та нападаючих в чоловічій та жіночій Лізі чемпіонів. Варто додати, що Жоржиньо буде змагатися і за звання найкращого півзахисника Ліги чемпіонів за підсумками попереднього сезону.

В минулому сезоні кращим гравцем в Європі було названо форварда Роберта Левандовського.