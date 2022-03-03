Красивый поступок румын КСУ Крайова выступает в румынской Лиге 1. На выездной матч против Миовены футболисты гостей вышли в особых футболках.

Интересно прочесть Пора дать им п*зды, – тренер Головко послал оккупантов туда, куда и российский корабль

Вместо фамилий игроков на их спине были напечатаны названия украинских городов. Румынский клуб таким красивым поступком поддержал Украину, страдающую от нападения российских захватчиков.

Отметим, что такие посвященные Украине футболки были на фарте. Краевая наколотила в ворота соперника три гола и одержала разгромную победу на выезде 0:3. Интересно, что футболку клуб продаст на благотворительном розыгрыше. Вырученные средства пойдут на помощь украинским беженцам. Университет замыкает тройку Лиги 1 – 51 очко.

Следующий матч этот клуб проведет 7 марта дома против Фарулу.



Особая форма клуба / Фото КСУ Крайова



Румынский клуб поддержал Украину / Фото КСУ Крайова

Абсолютно весь спортивный мир поддерживает украинский народ, который дает достойный отпор России. На трибунах развеваются сине-желтые флаги, раздается гимн Украины, а украинские футболисты и другие спортсмены не сдерживают слез в эти трогательные и одновременно сложные моменты.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!