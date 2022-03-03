Красивий вчинок румунів

КСУ Крайова виступає у румунській Лізі 1. На виїзний поєдинок проти Міовені футболісти гостей вийшли в особливих футболках.

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Замість прізвищ гравців на їх спині були надруковані назви українських міст. Румунський клуб таким красивим вчинком підтримав Україну, яка потерпає від нападу російських загарбників.

Відзначимо, що такі присвячені Україні футболки були на фарт. Крайова наколотила у ворота суперника три голи та здобула розгромну перемогу на виїзді 0:3.

Цікаво, що футболки клуб продасть на благодійному розіграші. Отримані кошти підут на допомогу українським біженцям.

Універститатя замикає трійку Ліги 1 – 51 очко.

Наступний матч цей клуб проведе 7 березня вдома проти Фарулу.



Особлива форма клубу / Фото КСУ Крайова



Румунський клуб підтримав Україну / Фото КСУ Крайова

Абсолютно увесь спортивний світ висловлює підтримку українському народу, який дає гідну відсіч Росії. На трибунах майорять синьо-жовті прапори, лунає гімн України, а українські футболісти та інші спортсмени не стримують сліз у ці зворушливі та водночас складні моменти.