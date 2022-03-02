Экс-защитник сборной Украины отметил, что дата 22 февраля 2022 года изменила жизнь навсегда. Свое мнение Александр Головко выразил публично на своей странице в инстаграмме.

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Главный тренер Диназа выложил фото солдата, смотрящего корабль и показывающего средний палец. Головко припомнил военные действия на острове Змеиный, когда украинские военные послали врагов на три буквы. Это выражение уже стало патриотической позицией каждого украинца.

24.02.2022 жизнь изменилась навсегда. Шок, страх, апатия – эти чувства испытали все мои близкие. Что будет? Как быть? Что делать? Каждый из нас задал себе эти вопросы. Как мгновение для одних, как год для других прошла неделя войны. Войны за свою честь и свободу! Я думаю каждый сделал свой выбор. Моя семья сделала его еще в 2014 году, когда эти г*****ы отжали Крым. Страна 404 сорвалась с цепи. Пора дать им п***и. Русский корабль, иди на х**!,

– написал наставник.