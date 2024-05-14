Реал готов продать Лунина: известна удовлетворительная сумма трансфера

Мадридский Реал доволен игрой Андрея Лунина в текущем сезоне. Несмотря на это, руководство "сливочных" готово продать украинского голкипера за кругленькую сумму.

Мадридский Реал готов отпустить украинского голкипера Андрея Лунина. Однако от продажи вратаря “сливочные” хотят получить очень солидные деньги.

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Названа сумма, за которую Реал готов продать Лунина

Потенциальный покупатель должен будет выложить за Лунина как минимум 30 миллионов евро. В таком случае клуб будет готов вести переговоры о его уходе.

Тем не менее, Реал продаст Лунина только в том случае, если он не сможет остаться основным голкипером. Если же Тибо Куртуа проиграет конкуренцию, Реал не будет продавать Андрея.

Еще 9 месяцев назад Карло Анчелотти не верил в силы Лунина, поэтому арендовал у Челси Кепу Аррисабалагу. В течение этой кампании Андрей постепенно отвоевал у баска место в стартовом составе.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 30 поединков, в которых пропустил 28 мячей. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.