Мадридський Реал готовий відпустити українського голкіпера Андрія Луніна. Проте від продажу воротаря "вершкові" хочуть отримати дуже солідні гроші.

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Названа сума, за яку Реал готовий продати Луніна

Потенційний покупець повинен буде викласти за Луніна як мінімум 30 мільйонів євро. У такому випадку клуб буде готовий вести переговори про його відхід.

Тим не менше, Реал продасть Луніна лише в тому випадку, якщо він не зможе залишитись основним голкіпером. Якщо ж Тібо Куртуа програє конкуренцію, Реал не продаватиме Андрія.

Довідка. Ще 9 місяців тому Карло Анчелотті не вірив у сили Луніна, тому орендував у Челсі Кепу Аррісабалагу. Протягом цієї кампанії Андрій поступово відвоював у баска місце в стартовому складі.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів за Реал 30 поєдинків, у яких пропустив 28 м'ячів. 12 разів український голкіпер зберіг ворота королівського клубу в недоторканності.