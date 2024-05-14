Мадридский Реал готов отпустить украинского голкипера Андрея Лунина. Однако от продажи вратаря “сливочные” хотят получить очень солидные деньги.
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Названа сумма, за которую Реал готов продать Лунина
Потенциальный покупатель должен будет выложить за Лунина как минимум 30 миллионов евро. В таком случае клуб будет готов вести переговоры о его уходе.
Тем не менее, Реал продаст Лунина только в том случае, если он не сможет остаться основным голкипером. Если же Тибо Куртуа проиграет конкуренцию, Реал не будет продавать Андрея.
В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 30 поединков, в которых пропустил 28 мячей. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.