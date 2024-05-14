Мадридский Реал готов отпустить украинского голкипера Андрея Лунина. Однако от продажи вратаря “сливочные” хотят получить очень солидные деньги.

Читайте также "Лунин провел фантастический сезон": тренер Реала о своем выборе основного вратаря на финал ЛЧ

Названа сумма, за которую Реал готов продать Лунина

Потенциальный покупатель должен будет выложить за Лунина как минимум 30 миллионов евро. В таком случае клуб будет готов вести переговоры о его уходе.

Тем не менее, Реал продаст Лунина только в том случае, если он не сможет остаться основным голкипером. Если же Тибо Куртуа проиграет конкуренцию, Реал не будет продавать Андрея.

Справка. Еще 9 месяцев назад Карло Анчелотти не верил в силы Лунина, поэтому арендовал у Челси Кепу Аррисабалагу. В течение этой кампании Андрей постепенно отвоевал у баска место в стартовом составе.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 30 поединков, в которых пропустил 28 мячей. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.