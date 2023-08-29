НОК Украины не увольняет сотрудничающего с оккупантами Бубку: названа причина пассивной реакции

К Сергею Бубке возникает все больше вопросов из-за его деятельности на временно оккупированных территориях. Расследования BIHUS Info доказывают, что он коллаборант, но при этом всем – до сих пор остается членом НОК Украины.

Такая непонятная позиция Национального олимпийского комитета возмущает общественность. Ведь человек, который продает топливо террористам не может занимать должность в Украине.

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Все из-за бюрократии

НОК объяснил, почему именно так происходит. Он не может исключить Сергея Бубку из состава организации, поскольку он является членом Международного олимпийского комитета.

"Бубка Сергей Назарович является членом Международного олимпийского комитета и, соответственно, его представителем в Украине. Согласно Олимпийской хартии и Уставу НОК Бубка С.Н. как член МОК должен быть включен в состав членов НОК и Исполкома НОК.

Поскольку члены МОК имеют особый статус, НОК должен взаимодействовать с МОК по применению ограничений или возможных санкций в отношении членов МОК. Права и обязанности членов НОК, в частности Бубки С. Н., определены Уставом НОК, а не должностными инструкциями", – говорится в ответе НОК по запросу BIHUS Info.

Также в ответе сказано, что Сергей Бубка не получает зарплату в организации.

. Ранее Сергей Бубка покинул пост в World Athletics , где работал 22 года, из-за связей с Россией.

После уже второго расследования, подтвердившего, что олимпийский чемпион сотрудничает с оккупантами, самое время подумать о таком шаге и МОК. Надо ведь хотя бы иногда думать о своей репутации.