Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский обратился в Министерство здравоохранения с просьбой вернуть на трибуны стадионов и залов болельщиков.

С октября 2020 года решением Кабмина все спортивные мероприятия проходят при пустых трибунах. В то же время кинотеатры и учреждения культуры могут проводить мероприятия при 50% заполнении залов.

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Учитывая переход к адаптивному карантину до конца апреля 2021 года и определенные послабления, Бродский призвал Главного государственного санитарного врача Украины разрешить проведение официальных спортивных мероприятий в условиях наполненности трибун не более чем на 50%.

"Просим вас предусмотреть в проектах постановления норму, согласно которой будет разрешено проведение официальных спортивных мероприятий со зрителями в количестве не более 50% от общего количества мест с соблюдением санитарных и противоэпидемических норм", – говорится в заявлении Бродского.

К слову. На данный момент все баскетбольные матчи как профессионалов, так и любителей проходят без публики. В чемпионате Украины по футболу и во многих других видах спорта похожая ситуация.