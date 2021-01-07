Минулий 2020 рік попри суворі карантинні обмеження подарував ряд цікавих поєдинків. Не бракувало й видовищних нокаутів.

Авторитетний інтернет-портал Boxing Scene визначив найкращий нокаут 2020 року.

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Найкращий нокаут 2020 року

За версією Boxing Scene, найкращим нокаут відбувся у поєдинку між росіянином Олександром Повєткіним та британцем Ділліаном Уайтом.

Уайт був фаворитом бою і на старті поєдинку відправив Повєткіна у нокдаун. Проте Повєткін приголомшив суперника потужним аперкотом у 5-у раунді.

Уайт пропустив несподіваний удар та не зміг продовжити поєдинок.

Реванш боксерів мав відбутися наприкінці 2020 року. Однак у Повєткіна виявили коронавірус, тому реванш боксерів перенесли.

Дивіться відео нокауту Повєткін – Уайт