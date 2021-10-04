Назвали обезьяной, – звезда Наполи снова в центре расистских оскорблений
Источник:твиттер Калиду Кулибали
Защитник Наполи Калиду Кулибали подвергся расистским оскорблениям во время матча 7-го тура итальянской лиги против Фиорентины.
Кулибали: Эти высказывания не имеют ничего общего со спортом
Футболист сборной Сенегала Калиду Кулибали пожаловался на расистские оскорбления себя в твиттере.
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"Чертова обезьяна" – так меня называли. Эти высказывания не имеют ничего общего со спортом. Их нужно идентифицировать и держать как можно дальше от стадионов, навсегда,
– написал Кулибали.
Защитник призвал наказать болельщиков Фиорентины, которые кричали ему оскорбления расистского содержания.
В Фиорентине извинились за фанатов
Генеральный директор Фиорентины Джо Барон лично извинился перед Наполи и игроками, которым были адресованы такие позорные крики.
"Фиорентина решительно осуждает проявления расизма, которые присутствовали во время матча с Наполи", – сказал Барон после матча.
Итальянская федерация футбола открыла расследование по делу о проявлении расизма на трибунах в матче между Фиорентиной и Наполи.
- Футболист сборной Сенегала Калиду Кулибали не первый раз подвергается расистской травле.
- В 2018 году расистский скандал произошел на поединке Ювентус – Наполи и тогда за Калиду Кулибали вступился Криштиану Роналдо.