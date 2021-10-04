Кулібалі: Ці вислови не мають нічого спільного зі спортом

Футболіст збірної Сенегалу Каліду Кулібалі поскаржився на расистські образи у себе в твітері.

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"Чортова мавпа" – так мене називали. Ці вислови не мають нічого спільного зі спортом. Їх потрібно ідентифікувати та тримати якомога далі від стадіонів, назавжди,

– написав Кулібалі.

Захисник закликав покарати вболівальників Фіорентини, які кричали йому образи расистського змісту.

У Фіорентині перепросили за фанатів

Генеральний директор Фіорентини Джо Бароне особисто вибачився перед Наполі та гравцями, яким були адресовані такі ганебні викрики.

"Фіорентина рішуче засуджує прояви расизму, які були присутні під час матчу з Наполі", – сказав Бароне після матчу.

Італійська федерація футболу відкрила розслідування у справі про прояв расизму на трибунах в матчі між Фіорентиною і Наполі.