Кулибали: Эти высказывания не имеют ничего общего со спортом

Футболист сборной Сенегала Калиду Кулибали пожаловался на расистские оскорбления себя в твиттере.

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"Чертова обезьяна" – так меня называли. Эти высказывания не имеют ничего общего со спортом. Их нужно идентифицировать и держать как можно дальше от стадионов, навсегда,

– написал Кулибали.

Защитник призвал наказать болельщиков Фиорентины, которые кричали ему оскорбления расистского содержания.

В Фиорентине извинились за фанатов

Генеральный директор Фиорентины Джо Барон лично извинился перед Наполи и игроками, которым были адресованы такие позорные крики.

"Фиорентина решительно осуждает проявления расизма, которые присутствовали во время матча с Наполи", – сказал Барон после матча.

Итальянская федерация футбола открыла расследование по делу о проявлении расизма на трибунах в матче между Фиорентиной и Наполи.