Уже на 28-й минуте Жаба вывел хозяев вперед 1:0. Эштрела удерживала победный счет ровно 16 минут, когда Кабрал сравнял цифры на табло 1:1. Уже через минуту "орлы" впервые повели в игре после гола Рафы Силвы. Со счетом 1:2 в пользу Бенфики команды ушли на 15-минутный перерыв, сообщает 24 Канал.

Читайте такжеМалиновский может окончательно покинуть Марсель: ведутся переговоры о полноценном трансфере

"Орлы" переломили ход поединка

На старте второго тайма гости увеличили свое преимущество уже до двух голов. Автором результативного удара стал капитан Отаменди, разбившийся 1:3.

В середине тайма хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку перед собой увидел Ндо.

Уже в компенсированное к матчу время гости забили в четвертый раз. Маркус Леандро поставил жирную точку в поединке 1:4 убедительная победа Бенфики.

Трубин не сумел оставить свои ворота "на замке", пропустив несколько унизительный для голкипера гол между ног. Но при этом совершил еще 5 сейвов.

Благодаря этой победе Бенфика не отпустила лидера сезона Спортинг. Между двумя португальскими грандами дальше сохраняется разница лишь в один балл 49 против 48 очков у "орлов" идущих вторыми в турнирной таблице.

Кое-что от ТОП-2 отстало Порту, у которого 44 пункта.

Видеообзор матча Эштрела Бенфика