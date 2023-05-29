Подменив Яремчука: в сборную Украины вызвали еще одного форварда-дебютанта

Назарий Русин пополнит состав национальной команды. Недуг маститого украинского форварда подарил ему шанс.

В сборную Украины официально вызвали Назария Русина. В главной команде страны нападающий займет место Романа Яремчука.

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Судьбоносный шанс

Недавно сборная Украины объявила заявку на июньские матчи, в которых "сине-желтые" будут противостоять сборным Германии (товарищеский матч), Северной Македонии и Мальты (поединки отбора к Евро-2024). В список игроков попал и Роман Яремчук, однако находящийся в не лучшей форме форвард Брюгге к полному счастью получил травму. Такое развитие событий оставило одно вакантное место в главной команде страны.

Кстати говоря. Артем Беседин, который потенциально мог занять место Яремчука в сборной, также недавно получил тяжелое повреждение.

Таким образом, к сборной Украины присоединится еще один дебютант, а именно нападающий луганской Зари Назарий Русин. Следует отметить, что форвард "бело-черных" не находился в резервном списке сборной Украины на июньские матчи. Также Русин станет единственным представителем Зари, ведущей борьбу за "серебро" УПЛ и Лигу чемпионов, в состоянии "сине-желтых". В текущем сезоне в активе Назария 11 голов и 6 ассистистов в 29 матчах чемпионата Украины.

Напомним, что у сборной Украины до сих пор нет главного тренера. На первый матч отбора к чемпионату Европы на игру со сборной Англии "сине-желтых" на газон вывел исполняющий обязанности главного коуча Руслан Ротань. На тренерский мостик активно сватают Сергея Реброва, который еще и недавно объявил о завершении сотрудничества с Аль-Айном.

Резервный список сборной Украины на июньские матчи