Бывший игрок сборной Украины рассказал о Динамо и Шахтере, которые в свое время готовы были на все ради победы. Украинские гранды любили деньгами стимулировать команды.
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Игорь Пластун рассказал о периоде, когда как Динамо, так и Шахтер предлагали большие суммы за победу, или хотя бы ничью со своим извечным соперником (т.е. "горняки" подкупали оппонентов "бело-синих" и наоборот"). Центральный защитник привел к сведению 2010 -ый год, когда он еще выступал за киевский Оболонь.Тогда футболисты, почувствовавшие запах денег, показывали прекрасный футбол.Подкупленные игроки оказывали услугу заказчикам, а сами еще и выходили в плюс.
Тогда Шахтер и Динамо активно стимулировали соперников друг друга, потому что между этими командами шла очень ожесточенная борьба за чемпионство, и каждая осечка могла стоить "золота". На тех четырех матчах мы заработали очень большие деньги. Это были десятки тысяч долларов на одного игрока. Обыграв Динамо и Шахтер, я купил себе первый автомобиль – Peugeot RCZ,
– рассказал Пластун.
Стоит отметить, что в сезоне 2010/2011 Оболонь вытворяла что-то невероятное. Украинские гранды так стимулировали "пивоваров", что те набрали 10 очков в играх с Шахтером и Динамо.
Карьера Игоря Пластуна
- Украинский защитник начал свою карьеру именно в Оболони, а на территории нашего государства еще успел поиграть в футболке львовских Карпат. После периода в Украине Игорь отправился в Болгарию, а именно в Лудогорец, хорошо себя зарекомендовав. Тогда футболиста выкупил бельгийский Гент, отдавший за Игоря 3 миллиона евро. Пластун сформировал украинское трио в состоянии "быков" вместе с Романом Яремчуком и Романом Безусом.
- После хорошего проведенного времени в Бельгии 32-летний Игорь снова вернулся в Лудогорец. Именно в Болгарии футболист и выигрывал свои единственные титулы в карьере, а именно трижды чемпионат Болгарии и дважды Суперкубок страны.
- Что касается сборной Украины, то осенью 2018 года Пластуна вызвали в ряды национальной команды. В этом году Игорь дебютировал в ее составе, выйдя на замену вместо травмированного Сергея Кривцова на 76-й минуте заключительной игры Лига наций УЕФА против сборной Словакии. В общей сложности Пластун провел за "сине-желтых" 4 матча.