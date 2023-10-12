"Это как другая планета": Русин пожаловался на трудности адаптации в чемпионате Англии

Украинский нападающий Назарий Русин в начале сентября стал игроком английского клуба Сандерленд. Однако до сих пор футболист сборной Украины не отличился результативными действиями.

Назарий Русин вторично получил вызов в сборную Украины. Форвард английского Сандерленда готовится к матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

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Традиционная проблема украинских легионеров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассчитывает на быстрого нападающего, выступающего во втором по силе дивизионе Англии. Сам Назарий очень высоко оценивает уровень Чемпионшипа.

"Высокий уровень, очень хороший чемпионат, высокий темп и очень хорошо футболисты работают с мячом, все ребята очень техничны. Это большой опыт для меня. Я очень рад, что попал в такую команду, где я могу играть и развиваться.

Там любая команда может каждую команду обыграть. Почти все клубы равны, только Лестер выделяется более-менее. Игры очень тяжелые, нет проходных матчей", – рассказал Русин.

Украинский форвард уже принял участие в четырех поединках за "черных кошек", но суммарно сыграл всего 29 минут. Русин объяснил, почему так долго адаптируется к английскому футболу.

Я скажу так – это как другая планета. Мне тяжело, потому что я не знаю языка – это самая главная проблема. Общение очень важно для футболистов. Трудно, но ничего, я привыкаю потихоньку. Сейчас семья переедет и будет легче. Мне нужно время, я понимаю, что я никуда не тороплюсь, стараюсь слушать тренера, выполнять то, что он хочет и просто привыкаю,

– отметил Русин.

Напомним, что Назарий Русин уже имел опыт выступлений за границей. В сезоне 2020/21 он на правах аренды защищал цвета Легии. Тогда языкового барьера у Русина точно не было, но он сыграл за польский клуб всего один матч.

. Сборная Украины сыграет поединок отбора Евро-2024 против Северной Македонии в субботу, 14 октября. Поединок в Праге на стадионе "Эпет Арена" начнется в 16:00 по киевскому времени.