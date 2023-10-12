Назарій Русин вдруге отримав виклик до збірної України. Форвард англійського Сандерленда готується до матчів відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

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Традиційна проблема українських легіонерів

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розраховує на швидкого нападника, який виступає в другому за силою дивізіоні Англії. Сам Назарій дуже високо оцінює рівень Чемпіоншипу.

"Високий рівень, дуже хороший чемпіонат, високий темп і дуже добре футболісти працюють з м’ячем, всі хлопці дуже технічні. Це великий досвід для мене. Я дуже радий, що потрапив у таку команду, де можу грати та розвиватися.

Там кожна команда може кожну команду обіграти. Майже всі клуби рівні, тільки Лестер виділяється більш-менш. Ігри дуже важкі, немає прохідних матчів", – розповів Русин.

Український форвард вже взяв участь у чотирьох поєдинках за "чорних котів", але сумарно зіграв лише 29 хвилин. Русин пояснив, чому так довго адаптується до англійського футболу.

Я скажу так – це як інша планета. Мені важко, бо я не знаю мови — це найголовніша проблема. Спілкування дуже важливе для футболістів. Важко, але нічого, я звикаю помаленьку. Зараз сім’я переїде і вже буде легше. Мені потрібен час, я розумію, що я нікуди не поспішаю, стараюся слухати тренера, виконувати те, що він хоче і просто звикаю,

– зазначив Русин.

Нагадаємо, що Назарій Русин вже мав досвід виступів за кордоном. У сезоні 2020/21 він на правах оренди захищав кольори Легії. Тоді мовного бар'єра у Русина точно не було, але він зіграв за польський клуб лише 1 матч.

Варте уваги. Збірна України зіграє поєдинок відбору Євро-2024 проти Північної Македонії у суботу, 14 жовтня. Поєдинок в Празі на стадіоні "Епет арена" розпочнеться о 16:00 за київським часом.