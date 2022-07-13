Динамо готово указать "на выход" талантливому воспитаннику: Вернидуб может приютить игрока

Киевское Динамо продолжает отпускать из сборов в Швейцарии молодых футболистов. Назар Волошин может перейти в другой клуб УПЛ.

Возможен дебют в УПЛ, но не в бело-синей футболке

Правый вингер вместе с главной командой Динамо улетел в Швейцарию, где киевляне готовятся к новому сезону. После участия в нескольких спаррингах Назар Волошин был переведен в молодежку.

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Футболист и вообще близок к тому, чтобы покинуть команду. Волошин может дебютировать в УПЛ, но не в футболке Динамо.

Кривбасс может приютить у себя питомца столичного клуба. После прихода к тренерскому рулю Юрия Вернидуба криворожский клуб начал активную трансферную политику. Кривбасс подписал нескольких новичков и не останавливается на проделанном.

Правда, речь идет только об аренде.

Контракт Волошина с Динамо рассчитан до конца 2023 года.

Вместе с Волошиным в молодежную команду перевели еще троих игроков – Максима Дячука, Новина Малыша и Антона Царенко.

Что известно о Назаре Волошине