Можливий дебют в УПЛ, але не у біло-синій футболці

Правий вінгер разом із головною командою Динамо полетів у Швейцарію, де кияни готуються до нового сезону. Після участі у декількох спарингах Назар Волошин був переведений у молодіжку.

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Футболіст й взагалі близький до того, щоб покинути команду. Волошин може дебютувати в УПЛ, але не у футболці Динамо.

Кривбас може прихистити у себе вихованця столичного клубу. Після приходу до тренерського керма Юрія Вернидуба криворізький клуб розпочав активну трансферну політику. Кривбас підписав декількох новачків та не зупиняється на зробленому.

Щоправда, мова йде лише про оренду.

Деталі. Контракт Волошина з Динамо розрахований до кінця 2023 року.

Разом із Волошиним у молодіжну команду перевели ще трьох гравців – Максима Дячука, Навіна Малиша та Антона Царенка.

Що відомо про Назара Волошина