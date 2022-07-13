Возможен дебют в УПЛ, но не в бело-синей футболке
Правый вингер вместе с главной командой Динамо улетел в Швейцарию, где киевляне готовятся к новому сезону. После участия в нескольких спаррингах Назар Волошин был переведен в молодежку.
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Футболист и вообще близок к тому, чтобы покинуть команду. Волошин может дебютировать в УПЛ, но не в футболке Динамо.
Кривбасс может приютить у себя питомца столичного клуба. После прихода к тренерскому рулю Юрия Вернидуба криворожский клуб начал активную трансферную политику. Кривбасс подписал нескольких новичков и не останавливается на проделанном.
Правда, речь идет только об аренде.
Вместе с Волошиным в молодежную команду перевели еще троих игроков – Максима Дячука, Новина Малыша и Антона Царенко.
Что известно о Назаре Волошине
- 19-летний футболист является одним из лидеров команды Динамо U-19, куда был переведен зимой 2020-го.
- Однако никак не может зарекомендовать себя первой команде киевлян. Пока Мирча Луческу не видит Волошина в основе.
- За Динамо U-19 провел 7 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.