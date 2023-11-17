Молодежный чемпионат Европы по дзюдо в возрастной категории до 23 лет стартовал в Потсдаме (Германия). Сборная Украины стала одной из 32 сборных-участниц, пишет 24 канал.

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Наша команда отправила на турнир 18 спортсменов. Уже в первый день "сине-желтые" пополнили свою копилку медалью благодаря Назару Вискову, которому покорилось золото.

18-летний юноша выступал в категории до 60 килограммов. Во втором раунде Висков одолел Пьетро Андреини из Италии, а в четвертьфинале иппоном победил Растко Андьевича (Сербия).

Тяжелее всего оказалась дуэль в полуфинале против азербайджанца Махаммада Мусаева, украинец провел на татами почти 4,5 минуты. Победа позволила Назару выйти в финал, где он одолел Луиса Барросо Лопеса из Испании.

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Для Вискова это первое золото на молодежных Евро по дзюдо. Также в пятницу на старт вышли еще шесть украинцев, однако выше пятого места ни один из них не прыгнул.