17 ноября в немецком Потсдаме стартует молодежный чемпионат Европы по возрастной категории до 23 лет. Участие в нем примет и сборная Украины.

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Наша команда объявила состав на соревнования. В него вошли 18 спортсменов в разных весовых категориях, среди них – по 9 мужчин и женщин. Полный список дзюдоистов выглядит так:

Мужчины:

  • Назар Висков (до 60 килограммов)
  • Гагик Мартиросян (до 66 килограммов)
  • Никита Голобородько (до 66 килограммов)
  • Евгений Гончаренко (до 73 килограммов)
  • Владислав Колобов (до 81 кг)
  • Вадим Леонтьев (до 81 килограмма)
  • Никита Юданов (до 90 кг)
  • Тимур Валиев (до 90 кг)
  • Алексей Ершов (до 100 килограммов)

Женщины:

  • Маргарита Мирошниченко (до 48 килограммов)
  • Мелания Водяная (до 52 килограммов)
  • Алина Шилова (до 57 килограммов)
  • Инна Шинкаренко (до 57 кг)
  • Анна Олейник-Корнийко (до 70 килограммов)
  • Алиса Виденеева (до 70 килограммов)
  • Анна Козакова (до 78 кг)
  • Юлия Курченко (до 78 килограммов)
  • Руслана Булавина (более 78 килограммов)

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Отметим, что на турнир не допущены спортсмены из России и Белоруссии. Несмотря на то, что Международная федерация дзюдо допустила атлетов из этих недостроев, разрешение на участие в соревнованиях не предоставили организаторы.

В прошлом году сборная Украины взяла четыре медали на Евро U23 – по два серебра и бронзы. Лучшим пока выступлением сине-желтых на молодежном чемпионате Европы был 2003 год. Тогда наша команда взяла 11 медалей, в том числе два золота.