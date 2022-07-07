Натурализованная биатлонистка, которая служит в ВСУ, разорвали отношения с друзьями из России

Бывшая российская биатлонистка Надежда Белкина полностью отреклась от враждебной страны. У спортсменки полностью проукраинская позиция.

Белкина: Начинаются конфликтные ситуации не очень приятные

31-летняя биатлонистка является уроженкой враждебной страны, но уже не первый год выступает под флагом сборной Украины после смены гражданства. Натурализованная спортсменка рассказала о своих отношениях с семьей после 24 февраля.

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Надежда Белкина заверила, что вся ее семья хорошо знаю всю правду о войне в Украине, которую начала Россия. Родители сестры мужчины сидели под обстрелами в Черниговской области.

А вот в отношении друзей, которые остались в России, биатлонистка фактически оборвала с ними отношения. Большинство из них начинали разговор сразу с вопроса о 8-летних боевых действиях. Чтобы избежать конфликтов, Белкина просто решила перестать с ними общаться.

У меня там родители, сестра с мужем. Но у сестры мужчина из Черниговской области, и у него родители там просто под обстрелом сидели – они всю эту ситуацию знают. Мои родители тоже все знают. Но с друзьями по большей части я перестала общаться. Они начинают рассказывать: "Что вы делали в 14-м году, 8 лет назад?" Начинаются конфликтные ситуации не очень приятные, и я решила с ними просто не общаться,

– рассказала украинская биатлонистка.

Напомним, что после февраля Надежда Белкина была едва ли не единственной среди натурализованных биатлонисток, которая стала воевать в ВСУ.

Что известно о Надежде Белкине

Перед сезоном 2011/2012 начала выступать за сборную Украины, отбыв годовой карантин. На Кубке мира Белкина дебютировала в сезоне-2013/2014.

В марте 2016 стала победительницей на этапе Кубка IBU в Италии.

В прошедшем сезоне была победительницей спринта на чемпионате Украины в Буковеле. Также завоевала "серебро" в преследовании.

На международных стартах не поднималась на подиум.

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