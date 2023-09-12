Известный велогонщик вызвал ДТП из-за сердечного приступа: в автомобиле была его беременная жена

Известный бельгийский велогонщик Натан ван Хойдонк чуть не простился с жизнью. Во время вождения автомобилем спортсмена схватило сердце.

27-летний велогонщик пережил сердечный приступ, приведший к ДТП с участием спортсмена. Бельгийский спортсмен бессознательно нажал на "газ" и влетел в несколько автомобилей, которые были впереди перед светофором.

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Между жизнью и смертью

Прибывшие на место аварии медики смогли реанимировать Натана ван Хойдонка, выступающего за команду "Jumbo Visma".

Как видим, сторона роскошного автомобиля спортсмена серьезно подралась.



Бельгийский велогонщик вызвал ДТП / Фото Marc De Roeck

Чемпион Бельгии-2015 на шоссе до 23 лет срочно отправили в больницу, где его залежи в отделении интенсивной терапии. К счастью, после помощи врачей состояние Хойдонка, которое было критическим, улучшилось.

В момент аварии бельгиец находился в машине не один. Рядом с ним находилась его беременная жена. Женщина чудом не получила травм, но ради безопасности тоже отправилась в больницу.

Вот так в один момент довольно успешная карьера велогонщика и его жизнь могла закончиться. Врачам еще предстоит исследовать причину сердечного приступа у спортсмена. Этот случай может поставить точку на его профессиональной карьере.

Еще в июле Хойдонк помог Йонасу Вингегору выиграть второй подряд титул на "Большой петле" во время Тур де Франс-2023.