27-річний велогонщик пережив серцевий напад, який привів до ДТП за участю спортсмена. Бельгійський спортсмен несвідомо натиснув на "газ" та влетів у декілька автівок, які були попереду перед світлофором.
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Між життям та смертю
Медики, які прибули на місце аварії, змогли реанімувати Натана ван Хойдонка, який виступає за команду "Jumbo Visma".
Як бачимо, що бік розкішного автомобіля спортсмена серйозно побився.
Бельгійський велогонщик спричинив ДТП / Фото Marc De Roeck
Ось так в один момент доволі успішна кар'єра велогонщика та його життя могло закінчитись. Лікарям ще доведеться дослідити причину серцевого нападу у спортсмена. Цей випадок може поставити крапку на його професійній кар'єрі.