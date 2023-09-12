27-летний велогонщик пережил сердечный приступ, приведший к ДТП с участием спортсмена. Бельгийский спортсмен бессознательно нажал на "газ" и влетел в несколько автомобилей, которые были впереди перед светофором.

Читайте также "Был моей опорой": на фронте погиб брат голкипера Шахтера и сборной Украины Сергей Резник

Прибывшие на место аварии медики смогли реанимировать Натана ван Хойдонка, выступающего за команду "Jumbo Visma".

Как видим, сторона роскошного автомобиля спортсмена серьезно подралась.



Бельгийский велогонщик вызвал ДТП / Фото Marc De Roeck

Чемпион Бельгии-2015 на шоссе до 23 лет срочно отправили в больницу, где его залежи в отделении интенсивной терапии. К счастью, после помощи врачей состояние Хойдонка, которое было критическим, улучшилось.

В момент аварии бельгиец находился в машине не один. Рядом с ним находилась его беременная жена. Женщина чудом не получила травм, но ради безопасности тоже отправилась в больницу.