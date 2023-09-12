27-летний велогонщик пережил сердечный приступ, приведший к ДТП с участием спортсмена. Бельгийский спортсмен бессознательно нажал на "газ" и влетел в несколько автомобилей, которые были впереди перед светофором.
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Между жизнью и смертью
Прибывшие на место аварии медики смогли реанимировать Натана ван Хойдонка, выступающего за команду "Jumbo Visma".
Как видим, сторона роскошного автомобиля спортсмена серьезно подралась.
Бельгийский велогонщик вызвал ДТП / Фото Marc De Roeck
Вот так в один момент довольно успешная карьера велогонщика и его жизнь могла закончиться. Врачам еще предстоит исследовать причину сердечного приступа у спортсмена. Этот случай может поставить точку на его профессиональной карьере.