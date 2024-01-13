Насыко закрыл все мишени: украинские биатлонисты пробежали спринт в Рупольдинге

В рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге состоялся мужской спринт. Только один украинский биатлонист не попал в зачетную зону.

13 января в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в немецком Рупольдинге, состоялся мужской спринт. В гонке приняли участие 105 спортсменов, среди них пятеро украинцев, пишет 24 канал.

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Без Пидручного никак

В гонке не участвовали лидеры украинской мужской команды Дмитрий Пидручный и Артем Прима. В их отсутствие лучшим в составе "сине-желтых" стал Денис Насыко, занявший с чистой стрельбой 39 место.

В шаге от зачетной зоны остановился Тарас Лесюк – 41-й результат с одним промахом. Компанию Насыко и Лесюку в гонке преследования составят Виталий Мандзин и Артем Тищенко, у которых 53 и 59 позиции на финише.

К сожалению, досрочно завершил выступление в Рупольдинге Антон Дудченко, который после двух кругов штрафа показал результат за пределами топ-60 и не сможет выступить в гонке преследования.

Выиграл гонку норвежец Ветле Кристиансен, серебряным призером стал итальянец Томмазо Джакомель, а бронзовую награду завоевал еще один норвежец Тарьей Бё.

Итог мужского спринта в Рупольдинге

1. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0) 22:27,2

2. Томмазо Джакомел (1+0)+16,9

3. Тарьей Бё (0+0) +20,1

...

39. Денис Насыко (0+0) +1:39,1

41. Тарас Лесюк (0+1) +1:41,9

53. Виталий Мандзын (0+2) +1:54,7

59. Артем Тищенко (0+1) +2:01,7

70. Антон Дудченко (2+0) +2:16,9

Этап в Рупольдинге завершится 14 января двумя гонками преследования. Женская начнется в 13:30 по Киеву, мужская запланирована на 15:45.