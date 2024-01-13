13 січня у межах п'ятого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у німецькому Рупольдингу, відбувся чоловічий спринт. У гонці взяли участь 105 спортсменів, серед них п'ятеро українців, пише 24 канал.

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Без Підручного ніяк

У гонці не брали участь лідери української чоловічої команди Дмитро Підручний та Артем Прима. За їхньої відсутності найкращим у складі "синьо-жовтих" став Денис Насико, який з чистою стрільбою посів 39 місце.

За крок до залікової зони зупинився Тарас Лесюк – 41-й результат із одним промахом. Компанію Насику та Лесюку в гонці переслідування складуть Віталій Мандзин та Артем Тищенко, в яких 53 та 59 позиції на фініші.

На жаль, достроково завершив виступ в Рупольдингу Антон Дудченко, який після двох кіл штрафу показав результат за межами топ-60, а відтак не зможе виступити в гонці переслідування.

Виграв гонку норвежець Ветле Крістіансен, срібним призером став італієць Томмазо Джакомель, а бронзову нагороду здобув ще один норвежець Тар'єй Бьо.

Результат чоловічого спринту в Рупольдингу

1. Ветле-С’ястад Крістіансен (0+0) 22:27,2

2. Томмазо Джакомел (1+0) +16,9

3. Тар'єй Бьо (0+0) +20,1

...

39. Денис Насико (0+0) +1:39,1

41. Тарас Лесюк (0+1) +1:41,9

53. Віталій Мандзин (0+2) +1:54,7

59. Артем Тищенко (0+1) +2:01,7

70. Антон Дудченко (2+0) +2:16,9

Важливо. Етап у Рупольдингу завершиться 14 січня двома гонками переслідування. Жіноча розпочнеться о 13:30 за Києвом, чоловіча запланована на 15:45.